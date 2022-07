La Baie quitte Laurier Québec

Le magasin La Baie au centre commercial Laurier Québec fermera définitivement ses portes en septembre prochain, a confirmé la société mère, qui amorce une grande vente de liquidation.

Le commerce de détail perd un autre grand joueur dans la région de Québec.

«Après mûre réflexion, La Baie d’Hudson a pris la décision de fermer sa succursale de Place Laurier [sic], le 11 septembre 2022. La Baie d’Hudson continuera de servir la communauté avec une expérience fluide aussi bien aux Galeries de la Capitale que sur le site labaie.com», a fait part Tiffany Bourré, porte-parole.

Selon elle, cette fermeture a été annoncée en 2021, mais on dirait bien qu’elle est passée sous le radar, d’après la surprise générale des clients qui ont appris la nouvelle sur place au cours des derniers jours.

Avant même la pandémie, La Baie d’Hudson explorait la possibilité de fermer de nombreux magasins au pays. Dans le cas de Laurier Québec, Mme Bourré affirme que l’annonce a été faite «à l’interne», sans qu’aucune diffusion publique ne l’accompagne.

Un seul magasin

Contrairement au magasin des Galeries de la Capitale, qui a été refait de A à Z, celui de Laurier Québec n’avait pas subi de rénovations majeures ces dernières années. Ce magasin avait été inauguré au début des années 1980 lors de l’agrandissement du centre commercial. Le magasin occupe deux étages pour une superficie totale de 150 000 pieds carrés. C’est donc dire qu’il ne restera qu’un seul magasin La Baie dans la région de Québec. Le magasin de Place Fleur de Lys a fermé ses portes en 2017.

«Bien que ces décisions soient difficiles, elles sont bonnes pour notre entreprise. Elles reflètent les préférences des clients et notre vision de l’avenir», a ajouté Mme Bourré dans un courriel.

«Nous nous engageons à traiter chaque associé avec respect et équité tout au long de ce processus. Tous les associés éligibles recevront des packages de cessation d’emploi appropriés et les opportunités de transfert seront explorées dans la mesure du possible», a-t-elle indiqué.

Dans ce contexte, la vente de fermeture a pris place le 2 juillet dernier.

Les employés rencontrés sur place, des femmes en majorité, préféraient ne pas commenter la situation.

Déception parmi la clientèle

«Ça me déçoit, même si je n’achète pas toujours. Moi, j’aime les magasins à grande surface», a confié Ginette Sauvageau, une fidèle cliente.

Pour Carole Larochelle, également une habituée des lieux, il s’agit d’une perte.

«Ça me surprend beaucoup. J’étais au courant des difficultés qu’ils ont eues, mais ce matin [hier], en entendant ça, j’ai été très surprise malgré tout. C’est un magasin à rayons et je trouvais ça utile, car c’est près de chez moi. J’aimais venir ici. Je trouvais des choses. Les temps changent beaucoup et cela n’a pas fini de changer», a ajouté Mme Larochelle.

Selon ce que Le Journal rapportait l’année dernière, Ivanhoé Cambridge, propriétaire de Laurier Québec, étudiait la possibilité de réaliser un développement immobilier à usage mixte de 1000 à 1500 unités annexées au centre commercial. On parlait alors d’un projet avoisinant les 100 M$, réalisé sur plusieurs années.

«À titre d’investisseur immobilier, nous sommes toujours à l’affût de projets pouvant avoir un impact positif sur nos actifs et les communautés environnantes. Pour ce qui est de Laurier Québec, les études de faisabilité pour divers scénarios de densification pour ce secteur au fort potentiel sont toujours en cours», a fait savoir Gabrielle Meloche, conseillère principale Affaires publiques pour Ivanhoé Cambridge.