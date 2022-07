La Fonderie Horne tentera de «changer son modèle d'opération»

En entrevue à LCN, Claude Bélanger, chef des opérations cuivre en Amérique du Nord pour Glencore, affirme vouloir «changer le modèle d’opération de la fonderie», qui émet 33 fois plus d’arsenic que la norme provinciale.

«On est résolus et engagés à baisser nos émissions au plus bas qu’il est techniquement possible de le faire», dit M. Bélanger, sans toutefois révéler ledit minimum que la compagnie souhaite atteindre.

Rappelons que l’usine, qui appartient à la multinationale Glencore, bénéficie d’une autorisation du ministère de l’Environnement d’émettre 100 nanogrammes d’arsenic par mètre cube, soit 33 fois plus que la norme québécoise. Cette autorisation doit être revue en novembre prochain.

«Nous avons des projets structurants, des projets majeurs pour baisser les émissions», explique M. Bélanger. «Nous nous mettons en mode pour faire avancer ces projets, on veut faire le maximum et le plus rapidement possible.»

Mercredi matin, l’Institut national de la santé publique a finalement publié son rapport sur la situation à Rouyn-Noranda. Si le statu quo persiste, il pourrait y avoir de 13 à 554 cas supplémentaires de cancer du poumon par million d’habitants. Des chiffres qui baisseraient à 6,7 et 288 cas supplémentaires si les émissions dans la ville étaient baissées aux normes québécoises.