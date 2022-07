L’agresseur de cet aîné court toujours dans la nature

Plus d’un mois après avoir été sauvagement agressé par un pur inconnu sur la rue, un aîné de Magog espère que la diffusion d’un portrait-robot, dont la ressemblance avec le suspect est «impressionnante», mène à une arrestation.

Traité aux petits oignons par les infirmières de la résidence pour personnes âgées où il demeure, Serge Tremblay se remet lentement de ses blessures et du traumatisme qu’il a vécu le 21 mai.

Vers 19 h 45, l’homme de 71 ans revenait d’aller siroter une eau pétillante au centre-ville lorsqu’un automobiliste s’est arrêté à sa hauteur. Il se trouvait alors à l’angle des rues Dollard et Saint-Patrice Ouest.

«Je marchais sur le trottoir et il m’a crié quelque chose, se remémore l’aîné. Je suis sourd d’une oreille, alors je n’ai rien compris et je lui ai fait signe de continuer son chemin.»

Le conducteur, tatoué au bras gauche, a plutôt immobilisé son véhicule et s’est dirigé d’un pas rapide vers M. Tremblay.

«Il m’a carrément sauté dans le dos et m’a fait tomber tête première à terre, raconte-t-il. Ensuite, il m’a donné des coups de poing au visage. Quand j’ai commencé à crier et à lui dire que j’étais une personne âgée, il a arrêté.»

Le suspect a ensuite pris la fuite à bord de ce qui semble être une berline Mazda noire.

Photo courtoisie, Serge Tremblay

Importante lacération

Des témoins ont rapidement prêté main-forte à la victime et une dame a composé le 911. En peu de temps, les services d’urgence sont arrivés et l’ont transporté à l’hôpital.

Serge Tremblay a subi une commotion cérébrale et des points de suture ont été nécessaires afin de traiter l’importante lacération derrière sa tête.

Comme la police de Memphrémagog n’était toujours pas parvenue à mettre la main au collet de l’agresseur, un portrait-robot a été diffusé la semaine dernière.

Naturellement, M. Tremblay a été hautement impliqué dans le processus, qu’il a d’ailleurs trouvé fascinant.

«J’ai été trois heures avec un expert qui bâtissait étape par étape un portrait-robot sur trois ordinateurs. On corrigeait à mesure, les oreilles plus grandes, les yeux plus petits, les sourcils plus épais. Tout était dans les détails.»

Lorsque le résultat final a été présenté à l’homme, il fut épaté.

«J’ai une bonne mémoire malgré mon âge. J’ai pris une photo dans ma tête ce jour-là et le portrait-robot qui a été fait est vraiment fidèle à mon souvenir. D’après moi, quelqu’un qui connaît cet individu-là pourra le reconnaître.»

Le plus petit des détails

Malheureusement, jusqu’à présent, la diffusion du portrait n’a pas donné les résultats escomptés pour les enquêteurs, affirme l’agent Mickaël Laroche, porte-parole de la police de Memphrémagog en Estrie.

Celui-ci réitère toutefois que même le plus petit des détails peut être pertinent lors d’une telle enquête.

Toute information pertinente au dossier peut être transmise de façon confidentielle à l’enquêteuse Geneviève Allaire en composant le 819 843-3334, poste 227.

Suspect recherché

Photo courtoisie, police de Memphrémagog

Homme blanc

Entre 20 et 35 ans

Environ 5 pi 6 po

Entre 165 et 175 lb