Le Parti conservateur du Québec dévoile son candidat dans Duplessis

Le chef du PCQ, Éric Duhaime, s’est rendu mercredi à Sept-Îles pour annoncer l’investiture du Septilien Roberto Stéa comme candidat dans Duplessis aux élections provinciales d’octobre.

Âgé de 55 ans, Roberto Stéa travaille depuis 2017 pour Hydro-Québec, selon ce qu’on peut lire dans son curriculum vitae. Auparavant employé de la Société du Plan Nord, le Septilien d’origine affirme avoir beaucoup voyagé dans la circonscription de Duplessis dans le cadre des différents emplois qu’il a occupés précédemment.

«Vous savez que la circonscription de Duplessis, c’est une circonscription très particulière. Elle n’est pas reliée par la route. On retrouve beaucoup de communautés autochtones, une communauté anglophone. C’est une circonscription qui est en décroissance», a-t-il souligné.

Roberto Stéa a obtenu en 1996 une maîtrise en études régionales à l’Université du Québec à Rimouski, où il a également décroché un baccalauréat en géographie-aménagement. Féru de politique, il s’est impliqué au Parti québécois dans sa jeunesse, mais sa ferveur indépendantiste s’est éteinte avec le départ de Jacques Parizeau.

Celui qui se présente pour la première fois comme candidat a affirmé ne pas avoir peur de défendre ses idées au sein du Parti conservateur du Québec. «C’est un jeune parti en construction et qui accepte les idées», a fait valoir M. Stéa.

Premier parti en lice

Aucun autre parti n’a encore annoncé officiellement de candidat dans la circonscription de Duplessis, y compris celui dont c’est le bastion, le Parti québécois. Sa députée, Lorraine Richard, a annoncé qu’elle ne se représentera pas aux prochaines élections.

«Le parti québécois dans l’Est-du-Québec on le sait, c’est le dernier bastion. Il a encore une certaine force. Ça va être plus une lutte à quatre, cinq partis. On n’a pas vu ça dans l’histoire politique récente du Québec. Ça va faire une dynamique intéressante. Je pense qu’on bout du compte, c’est l’électeur qui est gagnant, parce qu’il y a plus de choix, plus d’idées sur la table», croit Éric Duhaime.

Le Parti conservateur du Québec doit annoncer sa candidate pour la circonscription de René-Lévesque, jeudi, à Baie-Comeau.