Le repêchage de la LNH à Montréal fait des heureux

Le repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) a lieu à Montréal jeudi prochain et les commerçants du centre-ville profitent grandement de l’évènement.

30 hôtels de la métropole affichent complet pour la fin de semaine.

Les retombées économiques de l'évènement sont évaluées à 8 millions $ et à 5000 nuitées dans les hôtels à proximité.

Montréal devait accueillir l’évènement en 2020, mais en raison des mesures sanitaires, c’est cette année que la ville reçoit le repêchage.

Le directeur général du Sheraton du centre-ville accueille favorablement l’arrivée de tous ces visiteurs.

Son hôtel a été désigné comme lieu d’hébergement pour les recrues et les directeurs généraux.

«Je me sens vraiment excité. L’évènement nous promet un futur meilleur. On regardait ça il y a six mois, si ça avait été annulé, il y aurait eu pertes de salaires pour les employés. Avec l’évènement, on récolte un demi-million de dollars. La ville vit au rythme du hockey, même un 6 juillet!», affirme Bertil Fabre de l’hôtel Sheraton.

Les deux dernières années ont été particulièrement éprouvantes pour les propriétaires d’établissements hôteliers.

Les dettes se sont accumulées et plusieurs ont dû effectuer des prêts pour payer leur hypothèque.

Signe que le tourisme est de retour en force dans la métropole, la franchise Sheraton de Montréal affirme avoir remboursé cette semaine toutes ses dettes occasionnées par la pandémie.