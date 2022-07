Un nouveau service de livraison de repas à vélo à Sherbrooke

L’organisme Sercovie à Sherbrooke, en Estrie, continue d’innover pour offrir des services aux 50 ans et plus et lance cette fois-ci un nouveau service de livraison de repas à vélo.

Six bénévoles cyclistes participent à ce projet pilote chaque mercredi jusqu’au 31 août, et offriront un coup de pédale pour la cause.

Une vingtaine de repas seront livrés à vélo sur les quelques 2 800 qu’offre Sercovie chaque semaine.

Un début modeste, mais qui répond aux enjeux logistiques et alimentaires.

Les trajets ont été analysés par des kinésiologues afin de s’assurer que la charge de la remorque et son maniement soient adaptés aux conditions routières et aux bénévoles.

Ces derniers parcourent des routes avec un dénivelé relativement plat et près des locaux de Sercovie.

L’idée a été lancée en 2020 pour réduire l’empreinte écologique de l’organisme.

La popote à vélo est possible grâce à un investissement de 5 000 $ de la députée de Sherbrooke, Christine Labrie.

Si les bénévoles répondent présents, d’autres circuits de livraison à vélo pourraient voir le jour prochainement.