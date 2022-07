Traverse Québec-Lévis: le navire Lomer-Gouin de retour en service

Le traversier Lomer-Gouin est de nouveau en service pour effectuer la traversée entre Québec et Lévis, depuis 7h mercredi matin.

Il s’agit donc d’un retour à la normale pour la traverse, qui était amputée d’un navire depuis plus d’un an.

«La pénurie de main-d’œuvre en général on n’y échappe pas. Présentement on a remis le Lomer-Gouin sur la ligne et on espère bien entendu qu’il soit capable de poursuivre son service», affirme le porte-parole de la Société des traversiers du Québec (STQ), Simon Laboissonnière.

Depuis le 23 juin, en plus du Alphonse-Desjardins, un navire de croisière AML effectuait la traversée, mais pour les piétons uniquement.

Le Lomer-Gouin sera en opération tous les jours de la semaine. Les véhicules, cyclistes et piétons y auront accès.

La STQ précise que des départs pourraient être ajoutés au besoin pendant la tenue du Festival d’été de Québec, entre le 6 et le 17 juillet.

Le NM Svanoy bientôt en service

Du côté de l'Isle-aux-Coudres, le NM Svanoy, qui est en période de rodage, devrait entrer en opération au cours de la fin de semaine du 9 juillet.

«On veut faire les choses comme il le faut, prendre le temps de la faire étape par étape pour assurer la sécurité et le service à l’Isle-aux-Coudres à deux navires comme on l’avait promis».

D'ici là, la liaison sera assurée par un seul traversier.