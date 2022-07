Un deuxième terminal de croisières au port de Québec

Après plusieurs reports causés par la pandémie, le port de Québec a inauguré mardi soir son deuxième terminal de croisières de 32 millions $, juste à temps pour le grand retour des croisières.

• À lire aussi: Un premier bain portuaire en Amérique du Nord à Québec

• À lire aussi: Un nouveau lien entre Québec et Sainte-Anne-de-Beaupré

Le Caribbean Princess, avec ses 3140 passagers et 1200 membres d’équipage, sera le 4 août le premier à accoster au nouveau terminal situé au quai 30 dans l’estuaire de la rivière Saint-Charles, de l’autre côté du bassin Louise.

Il s’ajoute donc au terminal Ross Gaudreault, situé à la Pointe-à-Carcy. Prévu à l’origine pour des bateaux de 1627 passagers en embarquement et débarquement, ce dernier n’était plus adéquat pour les bateaux de grand gabarit.

«Les bateaux de [3000 passagers], ça devenait un défi gymnastique qui était très compliqué au terminal Ross Gaudreault.Donc, la qualité de l’accueil était un peu en péril. [...] Il fallait faire du bric-à-brac un peu pour monter la passerelle sur des conteneurs», a raconté le PDG de l’Administration portuaire de Québec (APQ), Mario Girard.

Sous les tentes...

Dans les périodes achalandées, des infrastructures temporaires étaient aménagées au quai 30, qui était historiquement dédié au commerce et aux industries. L’accueil des touristes se faisait alors... sous des tentes.

«Ça ne faisait plus la job, en bon québécois. Il fallait se doter d’installations d’embarquement et de débarquement pour être en mesure d’accueillir les grands navires modernes internationaux.»

La nouvelle passerelle dernier cri de trois niveaux et les 36 portes du terminal 30 permettront de s’ajuster à n’importe quel navire, alors que les aires d’accueil se veulent plus spacieuses. L’objectif est d’accroître l’expérience client, mais aussi de désengorger le Vieux-Port.

Un projet de navettes est d’ailleurs sur la table, dans le but de conduire les croisiéristes à des points d’intérêt différents de la Ville et d’éviter une trop grande concentration dans des endroits comme place Royale.

Marché estival

D’autre part, l’APQ souhaite développer davantage le marché des croisières en été, alors que 75 % de la clientèle arrive en septembre et en octobre à l’heure actuelle. Aux résidents qui trouvent que le quartier historique est déjà saturé en croisiéristes, M. Girard a tenté de se faire rassurant.

«L’objectif, c’est véritablement d’augmenter les croisiéristes en été, pas en automne. Et on garde notre maximum [de 12 000 à 14 000 visiteurs en même temps NDLR]. Alors, oui, à la fin, ça pourrait faire plus de visiteurs, mais ces visiteurs-là vont venir dans les périodes qui sont moins achalandées actuellement.»

Il a parlé d’un «actif important» pour d’autres destinations du Saint-Laurent, comme Saguenay ou Gaspé, qui ne peuvent accueillir que des escales et bénéficient des embarquements et des débarquements qui se font à Québec.

Le terminal 30 en bref :

Superficie de 9 447 m2

Investissements de 31,9 millions $ répartis entre le gouvernement du Québec (15 M$), la Ville de Québec (5 M$) et le Port de Québec (11,9 M$)

Passerelle d’embarquement d’une portée de 21 mètres

Taux d’occupation du bâtiment de plus de 2 500 passagers à la fois

Bâtiment multifonctionnel pouvant accueillir des événements de la communauté

Les croisières à Québec :

100 navires attendus en 2022 (plus de 100 000 passagers et membres d’équipage), dont 17 au nouveau terminal 30

236 000 croisiéristes et membres d’équipage reçus en 2019 avant la pandémie

Source : Administration portuaire de Québec