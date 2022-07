Un refuge plein à craquer refuse les animaux de propriétaires «en détresse»

Le refuge de la SPCA Côte-Nord de Sept-Îles déborde et doit refuser des animaux amenés par leurs propriétaires «en détresse», selon l’organisme, qui pointe du doigt le manque de logements acceptant les animaux.

À leur arrivée à l’établissement situé sur la rue Holyday, les visiteurs sont accueillis par des chiens qui jappent dans leurs cages à l’extérieur. Avec les chats, 80 animaux de compagnie habitent ici.

«Et bien, on est plein, on n’a plus d’espace. On peine à trouver des familles d’accueil», a lancé la directrice générale de l’organisme, Daphnée Gwilliam, qui dit recevoir «deux à trois appels par jour» de personnes voulant se départir de leurs animaux de compagnie.

«C’est sûr que chaque année, on a une hausse des appels dans le temps du déménagement, mais cette année, c’est assez particulier avec le prix des logements qui explose, toutes les conditions pour louer des appartements», poursuit-elle en parlant du manque de logements acceptant les animaux.

«On n’a pas de solution pour vous»

L’équipe de la SPCA Côte-Nord n’a d’autre choix que de refuser les demandes. «C’est difficile. On nous arrive avec des gens en pleurs, en détresse, qui ne sont pas bien, qui ne savent pas quoi faire. On est ici, et on leur dit, on n’a pas de solution pour vous. On aimerait bien vous aider, trouver un enclos magique pour vous, mais je n'en ai pas. Les gens sont démunis», a déploré Daphnée Gwilliam.

L’organisme ne veut pas de personnes qui adoptent des animaux de compagnie seulement pour lui venir en aide, mais plutôt par amour et pour les garder à long terme. «Faut vouloir l’animal. C’est une responsabilité. Devenir famille d’accueil, ça peut nous donner un coup de main».

Par ailleurs, la SCPA Côte-Nord recommande aux propriétaires de stériliser leurs chats et leurs chiens dès que possible.

Des chats qui se reproduisent de manière «exponentielle»

S’ils sont abandonnés, les chats ont plus de chance de survivre que les chiens, selon la coordonnatrice et responsable des soins animaliers à la SPCA Côte-Nord. «Les chiens ne peuvent pas survivre. Ils peuvent attraper des maladies, se faire frapper par des voitures. Ce n’est pas la solution de les laisser à l’extérieur», a expliqué Isabelle Martel.

Selon elle, les chats abandonnés sont nombreux à Sept-Îles et à Baie-Trinité. Isabelle Martel a ajouté qu’ils se reproduisent de manière «exponentielle».

Sur une affiche dans les locaux de la SPCA, on apprend qu’un seul couple de félins peut entraîner l’apparition de plus de 20 000 chats et chatons en 4 ans. «La femelle est tout le temps prête [à s’accoupler]. Dès qu’elle a une portée, dès que les chatons sont sevrés, elle peut avoir une portée. À 6 mois d’âge, le chaton peut déjà être réaccouplé», a-t-elle souligné.

En parallèle, la SPCA Côte-Nord se prépare à déménager dans de nouveaux locaux qui compteront environ le même nombre de places pour les animaux abandonnés. Le déménagement est prévu en décembre.