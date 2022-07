Un «tsunami» d’infections liées à Omicron au Canada

L’arrivée du variant Omicron au Canada a produit un véritable tsunami d’infections à la COVID-19, avec plus de 17 millions de Canadiens qui ont attrapé le virus en seulement cinq mois, selon une récente analyse de données.

Environ 7% des Canadiens avaient des anticorps contre le SRAS-CoV-2 avant l’arrivée d’Omicron, une proportion qui a augmenté de 45 % entre décembre 2021 et mai 2022, d’après l’analyse d’études financées par le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 (GTIC).

Il s’agit donc d’une moyenne de plus de 100 000 infections par jour au cours de cette période de cinq mois.

«De nouvelles sous-lignées d’Omicron continuent de se propager depuis et le pourcentage de Canadiens ayant eu une infection par le SRAS-CoV-2 est maintenant probablement bien supérieur à 50%», a souligné mercredi par communiqué le Dr Tim Evans, directeur administratif du GTIC.

Les jeunes adultes ont par ailleurs été les plus infectés par ce variant du virus, puisque 65% des Canadiens de moins de 25 ans avaient des anticorps lors de la dernière semaine de mai, contre 57% pour les 25-39 ans, 51% pour les 40-59 ans et 31% pour les plus de 60 ans.

«Par le simple nombre d’infections, le variant Omicron a eu des effets dévastateurs sur les services et les vies perturbées, ainsi que les hospitalisations et les décès. Il est clair qu’il n’a pas épargné les jeunes Canadiens en bonne santé», a déclaré la coprésidente du GTIC, la Dre Catherine Hankins.

«Des millions de Canadiens ont maintenant une immunité hybride résultant d’une combinaison de vaccins contre la COVID-19 et d’une infection. Malheureusement, de nouvelles données probantes suggèrent que la plupart de ces personnes demeurent à risque de réinfection par des virus de la lignée du variant Omicron», a ajouté le Dr David Naylor, coprésident du GTIC.