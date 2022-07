Une baleine noire est prise dans le sud du golfe du Saint-Laurent depuis la fin juin.

Il s’agit du deuxième empêtrement de baleine noire depuis le début de 2022.

La baleine est empêtrée entre l’île Miscou, au Nouveau-Brunswick, et les îles de la Madeleine.

Elle avait été aperçue pour la dernière fois au large des côtes du Massachusetts aux États-Unis en février dernier.

Pêches et Océans Canada tente de localiser le mammifère marin le plus précisément possible.