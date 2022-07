Une chance sur trois d’avoir une récession, selon le ministre Eric Girard

Le Québec a une chance sur trois de vivre une récession au cours des prochains mois, a réitéré mercredi le ministre des Finances, Eric Girard.

«Le scénario le plus probable, c’est un ralentissement de l’économie et non pas une récession», a cherché à rassurer M. Girard, qui évalue à 67 % les chances d’un ralentissement, contre 33 % pour celles d’une récession.

Le ministre avait avancé le même pronostic à la mi-juin, tandis qu’il évaluait à 25 % des chances d’une récession plus tôt au printemps. Son chef le premier ministre François Legault avait cependant évoqué de son côté, toujours à la mi-juin, que le Québec avait une chance sur deux de se retrouver en récession.

Ce dernier s’attend aussi à ce que le taux d’inflation, qui a atteint 7,7 % en mai – un sommet depuis janvier 1983 –, culmine en juin, avant de commencer à redescendre.

Rappelons que les économistes considèrent généralement qu’un État est en récession lorsque son produit intérieur brut diminue pendant deux trimestres consécutifs.

M. Girard doit présenter une mise à jour de l’état des finances du gouvernement le 15 août. En attendant, tout porte à croire que la Banque du Canada rehaussera à nouveau son taux directeur de 0,5 ou 0,75.

«Ce qu’on observe, c’est que les banques centrales sont pressées de passer d’une situation où le niveau des taux d’intérêt stimule l’économie. On veut passer à un niveau neutre, entre 2,5 et 3 %, et on s’en va là d’ici la fin de l’année», estime M. Girard.

«Il est fort probable que ce soit suffisant et que l’économie puisse atterrir en douceur», a ajouté le ministre des Finances, qui promet cependant que la Coalition avenir Québec proposera des mesures pendant la campagne électorale pour aider les ménages affectés par hausse des coûts d’une multitude de produits.