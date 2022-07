Une nouvelle ressource pour les patients orphelins

Sans médecin de famille, obtenir un rendez-vous en clinique peut devenir tout un défi. Pour permettre aux patients en Montérégie d’éviter les urgences, une nouvelle clinique mobile de services de proximité se déplacera maintenant à eux.

La clinique mobile comprend deux salles de consultation et se déplacera vers des patients de 65 ans et plus, sans médecin de famille afin d’éviter qu’ils se retrouvent inutilement aux urgences.

«On estime qu’il y a au moins 30% de cette clientèle qui va pouvoir bénéficier d’un accès à la clinique mobile et répondre à leurs besoins de santé mineurs», explique Lyne Marquis, directrice générale adjointe du CISSS de la Montérégie-Centre.

Pour sa part, le Dr Dave Ross, directeur des services préhospitaliers du CISSS de la Montérégie-Centre estime que la clinique mobile agira comme une passerelle pour ceux qui n’ont pas de médecin de famille. «Nous n’attendons pas qu’ils fassent le 9-1-1, on va vers eux», dit-il.

Il s’agit d’un projet de 500 000$ auquel participe le CISSS de la Montérégie-Centre, la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville et Ambulances Demers.

«Tout est disponible pour pouvoir faire l’examen», dit Nancy Beaulieu, directrice des soins à domicile au CISSS de la Montérégie-Centre.

Une infirmière des soins à domicile du CISSS de la Montérégie-Centre et un para médique d’Ambulances Demers seront à bord pour recevoir les patients et soigner leurs différents problèmes de santé.

«Ça peut être des cas de diabète, de haute pression ou de quelconques douleurs», explique Stéphane Bergevin, ambulancier chez Ambulances Demers.

La clinique mobile se mettra en route à partir du 11 juillet et sera en opération de 8h à 16h du lundi au vendredi.

Les patients qui requièrent une visite de la clinique mobile peuvent déjà s’inscrire via le portail Clic Santé afin d’obtenir un rendez-vous.