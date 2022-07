Visite du pape à Québec: pas de place pour le public à l'intérieur de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré

Il ne sera pas possible pour le public d’assister à la messe qui sera célébrée par le pape François à l’intérieur de la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, le 28 juillet prochain.

• À lire aussi: Le pape ne se rendra pas sur les Plaines

• À lire aussi: Le pape dément les rumeurs sur sa possible démission

• À lire aussi: Voyez les préparatifs pour l’arrivée du pape François à Québec

Les 1400 places à l’intérieur seront réservées aux membres des communautés autochtones, aux membres des diocèses et à des invités protocolaires.

Sur les 10 000 places disponibles à l’extérieur de la basilique, seulement 2000 seront mises à la disposition du grand public.

«J’en ai 7000 qui sont réservées pour les communautés autochtones», indique Benoit Thibault, président du Comité de coordination de la visite du pape à Québec.

Il sera possible pour la population de se procurer des billets gratuitement dès lundi le 11 juillet, à 12h30, via le site www.visitepapale.ca.

«C’est maximum 6 billets par personne pour permettre la participation du plus grand nombre.», précise M. Thibault.

D’autres billets pourraient être libérés plus tard.

La roue 138 fermée

Par ailleurs, en raison de la grande affluence attendue, il ne sera pas possible pour les visiteurs de se rendre sur le site en voiture. Selon nos sources, la route 138 sera fermée à la circulation à partir de 3h du matin jusqu'en début d'après-midi, le 28 juillet. Des chemins alternatifs seront selon toute vraisemblance disponibles pour les automobilistes qui devront circuler dans le secteur.

Des stationnements incitatifs et un service de navettes seront mis en place. Il sera aussi possible d’utiliser la nouvelle navette fluviale qui fait la liaison entre le port de Québec et Sainte-Anne-de-Beaupré.

Des écrans géants sur les plaines d’Abraham

Ceux qui ne parviendront pas à se procurer des billets pourront se rendre sur les plaines d’Abraham, à Québec, où la messe sera diffusée en direct sur six écrans géants.

«On garde la même scène que pour le Festival d’été de Québec», assure le président du Comité de coordination.

Le site pourra accueillir jusqu’à 140 000 personnes.