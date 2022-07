13 fois à l'urgence en deux mois

Une patiente de 76 ans a été admise à 13 reprises aux urgences de l’hôpital Pierre-Boucher sur une période de deux mois, à Longueuil, sur la Rive-Sud de Montréal.

• À lire aussi: Un taux d'occupation de 200% à l'hôpital Anna-Laberge

• À lire aussi: La crise dans les aéroports menace des hôpitaux

Malgré les nombreuses visites de la patiente, elle doit à chaque fois recommencer le long processus d’attente.

La fille de Lise Sansoucy, Marie-Josée Sansoucy, croit que sa mère mérite des services de santé plus adéquats.

«Elle devait encore hier venir s’inscrire, comme si elle n’avait jamais vu personne à l’urgence. Je crois qu’ils l’ont beaucoup observée depuis le 8 mai, alors moi je considérais que son hospitalisation de quelques jours pourrait l’aider (...) Je déplore ça! Elle souffre présentement. À chaque fois, c’est un nouveau médecin qui la voit», souligne Marie-Josée.

L’état de santé de Mme Sansoucy s’aggrave depuis quelque temps, notamment au niveau de ses poumons.

Afin de donner un répit aux patients qui doivent se présenter de façon régulière aux urgences, le président-directeur général du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, offre quelques pistes de solutions.

«Pourquoi, comme on le propose depuis si longtemps, on ne peut pas soigner les gens âgés en perte de mobilité chez eux? Quand on fait ça, il n’y a pas de crise dans les urgences. La personne est soignée chez elle dans le confort et dans la sécurité. Cela n’encombre pas les urgences et les lits d’hospitalisation. Je ne comprends pas pourquoi nous n’avons pas commencé à faire ça», affirme-t-il.

Les responsables de l’hôpital Pierre-Boucher évoquent la possibilité de déployer une équipe de soins à domicile pour s’occuper de Lise Sansoucy.

«Quand on a des gens qui viennent souvent à l’urgence, on les prend en charge. Une équipe s’occupe de bien analyser leurs besoins pour éviter que ces personnes reviennent», explique Catherine Bourgault-Poulin, directrice des communications au CISSS de la Montérégie-Est.

La dame rappelle d’éviter de se pointer aux urgences de l’hôpital ce jeudi, en raison du taux d’occupation de 160%.