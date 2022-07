25% des Montréalais préfèrent rénover que vendre

Un Montréalais sur quatre a décidé de faire des rénovations sur sa propriété actuelle au lieu de la vendre, en raison d’un marché immobilier trop cher, selon un sondage de la compagnie de rénovation Billdr Canada dévoilé jeudi.

Cette proportion est encore plus grande à Toronto, où 39 % des résidents qui entreprennent des rénovations le font en raison d’un marché encore plus onéreux que celui de la métropole.

La majorité des sondés dans ces deux villes (58 % à Montréal et 49 % à Toronto) ont toutefois indiqué vouloir faire des rénovations parce qu’ils aiment l’endroit où ils habitent, mais veulent plus d’espace.

Parmi le type de rénovations réalisées, 55 % de Montréalais et 49 % de Torontois choisissent de moderniser une salle de bain ou une cuisine. Le deuxième choix de rénovation le plus populaire à Toronto (15 %) est la finalisation du sous-sol, tandis qu’à Montréal, c’est le paysagement extérieur qui est privilégié par près d’un sondé sur cinq (18 %).

Par ailleurs, la plupart des répondants (39 % à Montréal et 29 % à Toronto) n’investiront pas plus de 50 000 $ pour leur projet de rénovation. Plus du deux tiers des sondés (67 % à Montréal et 69 % à Toronto) utiliseront leurs économies pour le faire.

Le sondage a été mené auprès de 300 Montréalais et 300 Torontois, au mois d’avril 2022.