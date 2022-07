Accident mortel à Saguenay: des futurs motocyclistes inquiets

L'accident survenu mercredi sur le boulevard Talbot, à Saguenay, constitue le troisième en seulement deux semaines dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une situation qui inquiète des futurs motocyclistes.

Au Faubourg Sagamie, à Jonquière, des cours de motos sont offerts tous les jours pour les apprentis qui souhaiteraient arpenter les routes du Québec à bord d’un cyclomoteur.

Plusieurs de ces élèves n’ont pas caché leurs craintes après l’événement.

«C’est sûr que c’est un peu plus inquiétant. C’est beaucoup d’accidents en peu de jours, mais on va devenir plus vigilant avec le temps et la formation que nous donnent nos instructeurs nous permet d’être plus prudents», a mentionné Joanie Émond, qui vient tout juste de commencer son cours de moto.

Pour d’autres, pas question d’être craintif.

«Je pense que chacun doit prendre ses responsabilités, tant les motocyclistes que les automobilistes, tout en étant plus vigilant», a rappelé une autre débutante à bord de sa moto prêté par l’école de conduite Tecnic, Andréanne Ouellet.

Du côté des instructeurs, la crainte ne doit pas s’emparer des motocyclistes, mais ils doivent être plus vigilants parce qu’ils sont vulnérables sur les routes.

«Sur le chemin, on n’a aucune responsabilité de la personne qui arrive en face de nous. On ne connait pas son état de santé ni sa situation mentale», a ajouté l’un des professeurs, Guyldo Bossé.

«On doit toujours se souvenir que nous n’avons pas de carrosserie et qu’on est vulnérable comme motocycliste. Ce n’est pas d’être craintif, mais réaliste», a indiqué le propriétaire de l’école Tecnic, Gilles Dufour.

Ces accidents n’impactent pas les inscriptions pour les cours de moto à l’école de conduite et continuent à plein régime, alors qu’elle enregistre près de 350 inscriptions jusqu’à maintenant.