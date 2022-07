Accident mortel à Saguenay: l'accusé remis en liberté

L'homme présumé responsable de la collision qui a coûté la vie d'un motocycliste de 60 ans, mercredi à Saguenay, fait face à une accusation criminelle.

Jonathan Bédard, 48 ans, a repris sa liberté jeudi après-midi au terme de sa comparution, mais il fait l'objet d'une interdiction de conduire.

Il fait face à un seul chef d'accusation pour l'instant, celui de conduite dangereuse causant la mort.

«L'enquête se poursuit et d'autres accusations pourraient suivre», a confié la directrice des poursuites criminelles et pénales, Me Marianne Girard. «Le véhicule a été saisi pour fins d'expertise.»

L'accusé de 48 ans, sans antécédent judiciaire, roulait sur le boulevard Talbot en fin d'après-midi mercredi. Il aurait brûlé un feu rouge à haute vitesse avant de percuter mortellement un motocycliste qui s'engageait sur le boulevard.

Les policiers se sont appuyés sur les dépositions de témoins pour arrêter le suspect sur place.

«Nous étudierons aussi les images des caméras de surveillance des commerces à proximité», a précisé Carl Tremblay, du Service de police de Saguenay.

Michael Parent, qui demeure tout près, est l'un des premiers à être arrivé sur la scène de l'accident mortel. Selon lui, il est vraiment temps d'agir.

«Les gens du quartier sont écœurés d'avoir peur», a-t-il lancé en entrevue à TVA Nouvelles.

La présence de feux de circulation à intervalles réguliers sur le boulevard Talbot ne décourage pas la vitesse des conducteurs plus pressés. Ceux qui circulent fréquemment sur ce tronçon, notamment en quittant l'un des commerces à proximité, redoublent de prudence.

«Je roule sur la rue en direction du boulevard, et je vois ma lumière verte», a relaté M. Parent. «Pourtant, il y a toujours du monde qui passe sur la rouge: des jeunes, des vieux, des camionneurs, des automobilistes, etc.»

Le jeune père de famille du quartier des Bois-Vins a donc initié une pétition réclamant au moins l'installation de radar-photos dans le secteur.

«Il serait rentable!» a-t-il prédit. «Et si on en plaçait plusieurs sur le boulevard Talbot, ils seraient tous rentables!»

Alain Larouche, qui demeure aussi dans le quartier des Bois-Vins, traverse le boulevard plusieurs fois par jour pour se rendre à son travail.

«Quand on reçoit de la visite à la maison, on leur dit toujours de regarder des deux côtés avant de prendre le boulevard même si la lumière est verte», a-t-il souligné.

D'autres conducteurs ont aussi avoué y réfléchir deux fois avant de traverser le boulevard.

«Neuf fois sur 10, on voit quelqu'un qui brûle sa rouge!» a avancé une femme.

Le tronçon relève du ministère des Transports, ce qui signifie que la Ville de Saguenay ne pourrait apporter de modifications sans son autorisation.

L'endroit où s'est produit l'accident a été analysé par une équipe du ministère, mais il est encore trop tôt pour s'avancer sur les actions qui seront posées.

Jonathan Bédard reviendra devant le tribunal le 30 septembre prochain.