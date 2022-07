Centre Roland-Bertrand: le Hamac double les places

Le centre d'hébergement, le Hamac, situé à Shawinigan, en Mauricie, s’installe dans de nouveaux locaux afin de doubler les places, après avoir été obligé de refuser 154 personnes dans la dernière année.

L’équipe d’intervenants du centre d’hébergement le Hamac pourra désormais accueillir cinq personnes supplémentaires, pour un total de 12.

Voyant la demande augmenter de jour en jour, ce changement était nécessaire.

«Les demandes fluctuent tous les jours. Au début de la semaine, nous avions trois résidents, nous sommes rendus à huit», a expliqué Frédéric Trudelle, directeur général du Centre Roland-Bertrand.

Selon la directrice générale adjointe, Caroline Chartier, la situation ne va pas en s’améliorant.

«Ça ne va pas bien la consommation, ça ne va pas bien la santé mentale. Les demandes augmentent», a-t-elle précisé.

La crise du logement ajoute aussi son lot de défis.

«Pour 1 300$, tu peux te trouver un logement, mais ce n’est pas le budget de notre clientèle. Disons aussi que notre clientèle n’est pas priorisée des propriétaires», a partagé le directeur général.

Résultat, les résidents doivent rester plus longuement.

«Avant la pandémie, les durées de séjours étaient de six à sept jours, maintenant, on est plus dans le 10 à 14 jours avec la crise du logement. Même que parfois, ça dépasse le 30 jours!» a ajouté Caroline Chartier.

Les nouveaux locaux comptent huit chambres régulières, huit de type refuge pour une nuit et une chambre «transit», une nouveauté qui permet à un client qui consomme d’être en sécurité et isolé des autres résidents du Hamac.

Ce nouvel emplacement facilite le travail des intervenants, alors que juste en dessous se trouvent les plateaux de travail du centre et juste à côté, la Tablée alimentaire. Il s’agit donc de trois éléments clés pour la réinsertion sociale et professionnelle des résidents.