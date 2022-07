COVID-19: la septième vague atteint le Saguenay

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean n'échappe pas à la septième vague de COVID-19. Selon la plus récente mise à jour des autorités régionales de la santé, 27 personnes sont hospitalisées en lien avec le coronavirus, dont deux aux soins intensifs.

Le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux recense 17 éclosions, dont sept dans ses installations, neuf dans des milieux d'hébergement et une à la prison de Roberval.

De plus, 149 employés du réseau régional de la santé sont absents du travail en raison du virus.

Les autorités surveillent la situation de près, mais ne comptent pas, pour l'instant, instaurer de nouvelles restrictions.

Les visiteurs sont toujours admis dans les installations entre 13h et 18h.

Débordements dans les urgences

La situation demeure fragile sur le plancher, particulièrement dans les urgences.

Par exemple à Roberval, le taux d'occupation a atteint 123 % à 15 h ce jeudi.

«Dès le mois de mai, on l'a dit qu'on ne réussirait pas à passer à travers de l'été, a indiqué la vice-présidente du Syndicat des professionnelles en soins affilié à la FIQ, Bianca Morin-Tremblay. On a eu de nombreuses discussions avec la direction qui est intervenue. On a vraiment étiré l'élastique au maximum.»

La fermeture de nombreux lits en prévision de la saison estivale expliquerait ces débordements.

Le syndicat collabore avec la direction pour trouver des solutions et surtout, éviter les ruptures de service.

«S'il fallait qu'on se retrouve avec plusieurs travailleurs en isolement, ça risquerait de compromettre les soins, a mentionné Mme Morin-Tremblay. On est à la limite des bris de service à plusieurs endroits.»