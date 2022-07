Des rues limitées à 30 km/h bientôt à Trois-Rivières

La vitesse sera réduite à 30 km/h dans 14 quartiers de Trois-Rivières, soit un par district, dans le cadre d’un projet-pilote qui verra le jour à la fin de l'été.

«L’enjeu, c'est le sentiment de sécurité. Si nous ralentissons les automobilistes, assurément les cyclistes et les piétons auront un sentiment de sécurité plus grand», a expliqué Pierre Montreuil, le conseiller municipal du district du Carmel et représentant du Comité la mobilité durable dans la ville.

Trois-Rivières en est à sa troisième tentative de modifier le comportement des automobilistes. Après Vision Zéro en 2019 et l'initiative de rues conviviales l'an dernier, le conseiller municipal espère que le projet-pilote «Vas-y Mollo!» pour la réduction de vitesse sera applicable à l'ensemble de la Ville.

«Le 30 km/h sera là pour durer et rester, selon moi. Il n'en demeure pas moins que c'est un projet-pilote et ça demande une période d'évaluation. On fera les analyses et on tirera nos conclusions. On agira par la suite. C’est certain que ce qu’on fait, ça s’inscrit dans le mouvement vision zéro. À travers le monde, de nombreuses villes l'appliquent, zéro accident mortel, zéro accident grave. C'est dans cette mentalité qu'on applique le 30 km/h aux zones résidentielles», a détaillé M. Montreuil.

L'arrivée de cette nouvelle initiative met ainsi fin au projet de rues conviviales. «On n'aura plus les bacs à fleurs avec le marquage au sol. Ce sera des zones de 30 km/h», a confirmé Mikaël Morrissette, le porte-parole de la Ville de Trois-Rivières.

«Ça ne répondait pas aux attentes des résidents qui voulaient investir la rue et l'occuper. On s'est aperçu que ce n'était pas la volonté de tous les résidents», a renchéri Pierre Montreuil.

Il n'est d'ailleurs pas question d'étendre la baisse de vitesses aux principaux axes routiers. «Le projet inclut seulement les quartiers résidentiels et les ruelles. On ne touche pas aux artères, comme les boulevards des Forges ou des Récollets. On se concentre sur les quartiers résidentiels», a précisé M. Morrissette.

Les panneaux de signalisation seront modifiés prochainement et il y aura l'ajout de bollards à l'entrée des quartiers visés par le changement de limite de vitesse. La Police de Trois-Rivières analysera, pour sa part, au cas par cas les besoins d'intervention.