Ils auraient blanchi 18 millions $ en moins d’un an

Deux Lavallois et un Montréalais soupçonnés d’avoir blanchi près de 20 millions de dollars en moins d’un an et qui auraient des liens avec les cartels colombiens devront répondre de leurs actions devant les tribunaux.

Yan Trépanier, 49 ans, Michael-Joey D’Opéra, 27 ans, tous deux de Laval, et le Montréalais Andrew Barera, 35 ans, font face à des accusations de recyclage de produits de la criminalité, de complot pour importation et possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic et de possession d'armes et de dispositifs prohibés.

Les policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) avaient déjà mené des perquisitions en juillet dernier dans le cadre de cette enquête. Ils avaient alors saisi 46 000 $ en argent comptant, des armes à feu, un silencieux et des carnets de comptabilité.

La GRC avait été mis sur la piste des trois suspects à la suite d’une information qui leur avait été fournie en mars 2020 par la Drug Enforcement Administration (DEA), aux États-Unis.

L’enquête a permis d’établir que le trio avait blanchi plus de 18 millions de dollars en moins d’un an.

La comparution de M. Trépanier, D’Opéra et Berera doit avoir lieu le 15 juillet, au palais de justice de Montréal.