Les antitramway poursuivent la Ville de Québec pour faire arrêter le projet

Les antitramway mettent leurs menaces à exécution en poursuivant la Ville de Québec devant la justice et en lui demandant l’arrêt immédiat des travaux du projet de tramway.

• À lire aussi: Marchand demande aux antitramway de dévoiler leurs sources de financement

• À lire aussi: Tramway: «On continue», répond Marchand à la mise en demeure

• À lire aussi: Les antitramway exigent que la Ville cesse tous les travaux et tienne un référendum

C’est ce que «Québec mérite mieux» a annoncé jeudi après-midi lors d’un point de presse organisé dans les bureaux de Me Guy Bertrand.

«Nous allons continuer le combat», a lancé l’avocat en qualifiant de nouveau le tramway «d’affreux» et de «destructeur».

Techniquement parlant, le regroupement a déposé une demande d’injonction provisoire et une demande d’injonction interlocutoire à la Cour supérieure dans le but d’arrêter le projet. Les avocats du regroupement se présenteront d’ailleurs mardi prochain 12 juillet, à 9h, devant la Cour supérieure pour déposer formellement la demande d’injonction provisoire.

Ils ont réclamé l’arrêt immédiat des travaux ainsi que l’arrêt immédiat du processus d’expropriation. Des dommages exemplaires de 500 000$ sont également exigés à la Ville de Québec.

La poursuite vise la Ville de Québec, le conseil d’agglomération, le Procureur général du Québec et le Procureur général du Canada.

Les antitramway se basent notamment sur le fait que la Ville de Québec se soit «moquée» du rapport du BAPE, qu’elle compte abattre des centaines d’arbres et qu’elle n’ait pas pris en compte «la volonté du peuple».

Parlant d’un «projet illégal et inconstitutionnel», Me Bertrand a affirmé que «si on tue les arbres on tue votre démocratie».

Plus de détails à venir...