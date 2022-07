Les Canadiens choisissent Slafkovsky au 1er rang

L'Élu! Les Canadiens ont choisi l'ailier gauche Juraj Slafkovsky du TPS de la Liiga comme premier choix au total du #RepêchageLNH 2022.



He's the 1️⃣! The Canadiens have selected left winger Juraj Slafkovsky from TPS in the Liiga first overall at the 2022 #NHLDraft.#GoHabsGo pic.twitter.com/O9Soeptmgo