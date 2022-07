Les employés du distributeur alimentaire Colabor en grève générale illimitée

Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs du siège social du distributeur alimentaire Colabor ont voté mardi à l'unanimité en faveur d'une grève générale illimitée.

Il s’agit d’une prolongation de la grève déclenchée après un premier vote, le 28 mai dernier. Les dernières offres patronales avaient été rejetées à 84 %.

«Nous souhaitons nous entendre rapidement avec l'employeur et nous sommes conscients que la période estivale est importante pour Colabor avec les nombreux festivals, les cantines et les restaurants saisonniers», a indiqué par voie de communiqué Francis Caron, président du syndicat, qui se dit prêt à négocier tous les jours et même la nuit s'il le faut.

Le syndicat estime qu'un règlement est possible à court terme puisqu'il reste peu d'articles de la convention collective à régler et que le principal point en litige demeure les salaires et certaines primes.

«Avec la pénurie de main-d'œuvre et l'inflation actuelle, notre employeur doit faire un effort supplémentaire pour pouvoir demeurer attractif dans le marché de l'emploi actuel. Nos conditions sont inférieures à celles des principaux concurrents de Colabor», a ajouté M. Caron.

Colabor est utilisé par plus de 15 000 clients et offre plus de 35 000 produits.