L’Olympienne Mary-Sophie Harvey a fait éclater une véritable bombe en déclarant sur son compte Instagram avoir été droguée lors de la dernière journée des mondiaux aquatiques qui se déroulaient à Budapest du 18 juin au 3 juillet.

En entrevue à TVA Nouvelles, la jeune nageuse a accepter de raconter son histoire.

«C’est le noir total pour une période de quatre à six heures, et je me rappelle le lendemain matin m’être réveillée dans mon lit avec le médecin de notre équipe à côté de mon lit», explique la nageuse.

Pendant cette période où elle ne se souvient de rien, la nageuse native de Trois-Rivières qui s’entraîne sous les couleurs du club CAMO affirme s’être blessée. Elle a joint une photo de ses côtes endolories.

«Ce sont des amies qui m’ont ramené à ma chambre d’hôtel et j’étais inconsciente à un certain point, donc ça explique quelques ecchymoses, mais pas toutes», raconte Mme Harvey. La nageuse demeure inquiète expliquant qu’une de ses amies l’a retrouvée dans la rue.

Mme Harvey indique qu’elle a longuement hésité avant de partager son histoire sur la place publique.

«La société nous dit "il faut faire attention, t’es une fille, il ne faut pas trop que tu boives"», déplore la nageuse. «J'avais tellement honte parce que je n’étais pas en contrôle de moi-même.»

C’est finalement sur son compte Instagram que la nageuse a choisi de s’ouvrir sur la situation.

Natation Canada nous confirme qu’il s’est produit un incident et qu’une enquête interne a été ouverte et qu’Harvey n’a pas été laissée à elle-même lors de son retour au pays.

Toutefois, l’Olympienne, qui a tenté de passer un examen médico-légal, s’est dit déçue des services qu’elle a reçus.

«J’ai été perturbée par le manque de ressources pour les victimes», explique-t-elle. «J’ai appelé à une clinique spécialisée, je suis tombée sur leur répondeur, j’ai laissé mes coordonnées et ils m’ont seulement répondu deux jours plus tard.»

Une soirée difficile pour plusieurs

«Je ne suis malheureusement pas la seule à qui c’est arrivé pendant cette soirée», dit Mme Harvey.

Elle espère que son témoignage permettra aux autres victimes de s’ouvrir sur le sujet, et les aider à avancer collectivement, malgré les évènements qui se sont produits lors de cette soirée qui se voulait festive.