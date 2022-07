Paris s'attend à une «rude confrontation» avec Moscou au G20

La France s'attend à une «rude confrontation» avec la Russie lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 qui se tient jeudi et vendredi en Indonésie à l'heure sur fond de conflit toujours en cours en Ukraine.

Compte tenu de la présence à Bali du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, «on s'attend à une confrontation assez rude», a indiqué jeudi une source diplomatique française.

«La Russie a choisi de participer alors qu'elle se met elle-même dans une situation où elle viole un certain nombre des principes fondamentaux du G20, qui sont la coopération, le dialogue et le traitement des différends par des méthodes pacifiques et pas par la force», a ajouté cette source.

Lors de cette réunion, la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna «sera attentive» avec ses homologues européens du G7 et européens à ce «qu'il n'y ait pas de ''business as usual'' dans la discussion et dans «le traitement de la Russie dans ce club».

Le G20, club des 20 plus grandes économies du monde, compte dans ses rangs des États occidentaux qui ont imposé des sanctions à Moscou - à l'image de l'Union européenne ou des États-Unis -, mais également d'autres pays plus réservés sur la marche à suivre, comme la Chine, l'Inde ou encore l'Afrique du Sud.

Face à ces «interrogations» et ces «positions nuancées», l'enjeu pour la France et ses partenaires européens sera de «répondre aux contre-vérités et au narratif russe qui essayent de déplacer la cause des perturbations non pas sur la guerre d'agression russe, mais sur la réponse internationale, notamment européenne et du G7 à cette agression», ajoute la source française.

La réunion du G20 sera l'occasion de «bien clarifier quel est le rôle des sanctions internationales qui est de rendre le coût de la guerre insupportable à la Russie et qui sont une «réponse à une agression qui est bien la cause de l'accélération des perturbations» actuelles, notamment en matière de crise alimentaire.

En raison de la présence de la Russie, la réunion sur l'île indonésienne ne devrait déboucher sur aucun communiqué commun final, selon la même source, faisant écho aux propos tenus par un responsable américain à Washington.

Dans ce contexte, un entretien bilatéral entre Catherine Colonna et Sergueï Lavrov, tout comme leur présence ensemble sur une éventuelle photo de famille n’est pas envisagée, selon la source française.

La réunion sert de point d'étape avant le sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 prévu en novembre en Indonésie, dont les autorités ont invité le président russe Vladimir Poutine, en tant que membre du club, à se joindre.

Si sa présence fait débat, la France n'entend pas pratiquer la «politique de la chaise vide» ou «bloquer toute coopération internationale» - ce «serait contre-productif et inefficace vis-à-vis de nos intérêts».