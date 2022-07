Pas de retour du masque obligatoire ni de nouvelles mesures sanitaires

Malgré la hausse des cas de COVID au Québec, il n’y aura pas de retour du masque obligatoire ni de nouvelles mesures populationnelles, assure le Dr Luc Boieau en entrevue à Salut Bonjour.

Le directeur national de santé publique ira toutefois de recommandations afin de limiter la propagation des infections au coronavirus dans la province.

Le Dr Boileau conseille toutefois aux gens de plus de 60 ans de se couvrir le visage dans les lieux publics et les espaces clos. Il recommande aussi le port du masque aux Québécois souffrant de maladies chroniques et à ceux qui sont immunosupprimés.

«Nous avons de nouveaux variants, les mêmes qui sont en Europe et qui progressent ici. Nous sommes clairement dans une situation où il y a une vague, il faut prendre des mesures adaptées», précis-t-il.

«Ceux qui n’ont pas eu leur 2e dose de rappel du vaccin, leur 4e dose, surtout si ça fait 5 ou 6 mois qu’ils ont reçu leur 3e dose devraient aller la chercher, car leur immunité baisse et le risque d’avoir une maladie plus grave va augmenter. Avec la 2e dose de rappel, on diminue beaucoup notre risque d’hospitalisation», informe le Dr Boileau.

Le directeur national de santé publique a également un important message pour les Québécois qui sont et seront contaminés à la COVID.

«Le virus se propage, car quand quelqu’un a le virus, il ne s’isole pas. Les gens pensent qu’après quelques jours, ils se sentent mieux et ils peuvent ressortir. Non! C’est un isolement à la maison, la maladie dure toujours dix jours. Il faut attendre 3 ou 4 jours parfois pour avoir une positivité, les tests sont moins fiables avec les nouveaux variants. Dans les 5 jours qui suivront, on met son masque, on ne va pas dans des spectacles collés aux autres ni dans les restaurants», appuie-t-il.

Le Dr Boileau sera accompagné du ministre de la Santé, Christian Dubé. Les deux hommes n’ont pas donné de point de presse conjoint depuis le mois de février.

