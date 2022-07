Petit guide de la dose de rappel: faut-il recevoir une 3e, 4e ou 5e injection contre la COVID?

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a reconnu, en point de presse jeudi, qu’une confusion règne parmi les Québécois au sujet de la prise des doses de rappel de vaccin contre la COVID-19.

• À lire aussi: Le Québec est officiellement dans une 7e vague

• À lire aussi: Le Québec passe au-dessus des 1500 hospitalisations

C’est donc pourquoi le gouvernement Legault a décidé de publier, jeudi, un tableau expliquant dans quelles circonstances les citoyens devraient prendre rendez-vous pour recevoir leur dose de rappel.

Voici quelles sont les personnes qui devraient prendre rendez-vous pour une dose de rappel:

Si les personnes de 18 à 59 ans ont déjà reçu trois doses, elles n’ont pas besoin d’aller en chercher une quatrième, pour le moment.

Les 18-59 ans qui ont été inoculés deux fois ou moins devraient aller chercher une dose additionnelle s’ils ont reçu la deuxième il y a plus de trois mois.

Les Québécois de 60 ans et plus qui ont reçu quatre injections de vaccin contre la COVID-19 n’ont pas besoin d’en recevoir une supplémentaire pour l’instant.

Ceux de cette tranche qui ont reçu trois doses ou moins depuis plus de trois mois devraient prendre rendez-vous pour une dose de plus.

Pour les personnes de 12 ans et plus qui sont dialysées ou qui ont un système immunitaire affaibli, le gouvernement recommande de prendre un rendez-vous pour une injection supplémentaire à ceux qui ont reçu quatre doses ou moins depuis plus de trois mois.

Les gens de ce groupe ayant déjà reçu cinq doses de vaccin contre la COVID-19 n’ont pas besoin d’en recevoir une de plus pour l’instant.

Gracieuseté Gouvernement du Québec

Le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, a reconnu jeudi que la province était en septième vague de COVID-19, précisant qu’un nombre de cas plus élevé qu’à la quatrième vague était enregistré.

Les deux hommes ont donc incité ceux qui n’ont pas reçu leurs doses de rappel à prendre rendez-vous.

Ils ont également rappelé aux Québécois que la période d’isolement est de cinq jours, mais que les personnes qui ont contracté la COVID restent contagieuses pendant dix jours.