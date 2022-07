Plan Xpert achetée par Uashat Mak Mani-Utenam

À Sept-Îles, la communauté innue poursuit sa stratégie de développement économique en acquérant Plan Xpert, une entreprise locale spécialisée notamment en cybersécurité.

Après 14 mois de négociations, la Société de développement économique de Uashat Mak-Mani-Utenam (SDEUM) possède désormais 60 % des actions de la compagnie Plan Xpert. C’est la première fois que le bras économique de la communauté innue acquiert une entreprise déjà existante.

«Pour nous, ce qui est important, c’est de se positionner dans ce secteur, le secteur numérique, technologies, ce qu’il a de plus récents, mais aussi diversifier notre économie, ça aussi, c’est important», a expliqué le directeur général de la SDEUM, Ken Rock.

L’avocat de formation se dit convaincu de pouvoir augmenter le chiffre d’affaires de la compagnie qui compte déjà la minière IOC dans sa liste de clients.

«On a plusieurs ententes avec plusieurs compagnies minières entre autres. Ça nous ouvre la porte à des opportunités d’affaires. Je pense qu’à partir du moment que les compagnies vont savoir que la communauté est actionnaire, ça va cadrer dans leurs objectifs à eux d’augmenter les retombées dans les communautés», a-t-il ajouté.

Ken Rock compte réinvestir les profits dans l’entreprise pour créer des emplois, et former des membres de sa communauté en informatique. «Un des objectifs de la SDEUM, c’est d’améliorer les conditions socio-économiques de la communauté», a-t-il rappelé.

La transaction n’entraîne aucune perte d’emploi chez Plan XPert. «Au contraire, on va embaucher», a lancé Ken Rock.

La transaction bien vue par la chambre de commerce locale

La Chambre de commerce Sept-Îles Uashat Mak Mani-Utenam voit d’un bon œil la transaction dont le montant n’a pas été révélé publiquement.

«La chambre, sa mission, c’est de favoriser les maillages, autant de Sept-Îles que de Uashat Mak Mani-Utenam, donc pour nous, c’est sûr que ça offre de nouvelles opportunités pour cette entreprise nord-côtière», a précisé la directrice générale Jessica Bélisle.

D’autres acquisitions à venir

L’ambition de la Société de développement économique de Uashat Mak-Mani-Utenam ne s’arrête pas là.

«Actuellement, on travaille sur d’autres projets d’acquisitions. On n’est pas assez avancés pour en parler publiquement, mais je crois qu’il y aura d’autres acquisitions qui vont se faire à court terme, et au bénéfice de la communauté», a indiqué le directeur général Ken Rock.

PlanXpert devient ainsi la quatrième entreprise de la Société de développement économique. Les profits qu’elle génère sont soit réinvestis dans les entreprises ou bien utilisés comme levier pour procéder à d’autres acquisitions.