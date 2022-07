Pour un parti conservateur canadien

Le Parti conservateur du Canada (PCC) est à la croisée des chemins.

Ou bien il suivra la voie de la politique américaine en devenant une pâle copie du Parti républicain ou bien il deviendra une alternative nationale aux libéraux de Justin Trudeau.

J’ai choisi mon chemin

Je veux que le PCC soit une alternative d’envergure nationale au gouvernement Trudeau.

C’est pourquoi j’ai proposé des politiques qui répondent aux préoccupations des Canadiens, notamment en matière d’inflation, de logement, de santé et d’environnement.

Aujourd’hui, je suis fier de dévoiler ma plateforme. Celle-ci contient un plan solide pour sortir de la crise liée à la pandémie, s’attaquer à l’inflation et faire croître l’économie.

Il est urgent que nous réduisions le coût de la vie et que nous reprenions le contrôle de nos finances publiques, ce que M. Trudeau a été incapable de faire.

Il en va non seulement des finances du pays, mais de celles des Canadiens.

Écoutez le commentaire de Philippe-Vincent Foisy à QUB radio :

J’ai déjà affronté une telle tempête

Lorsque j’étais premier ministre du Québec, j’ai considérablement atténué les impacts de la crise économique mondiale de 2008 sur les finances publiques. Si bien que le Québec détenait un meilleur bilan économique que le reste du Canada, les États-Unis et l’Europe.

Le plan que je propose est le fruit d’une méthode qui a déjà été éprouvée. Il résulte d’une gestion rigoureuse des finances publiques et du souci d’offrir des programmes et des services de qualité.

Je veux tout d’abord baisser les impôts des particuliers afin qu’ils retrouvent des marges de manœuvre suffisantes pour boucler leurs fins de mois, acheter une première maison et prendre leur retraite dans les meilleures conditions possibles.

Je veux également réduire la taille de l’État en réduisant le nombre de fonctionnaires, les dépenses inutiles et la croissance des dépenses afin que celles-ci soient en dessous du PIB nominal. C’est notamment grâce à de telles mesures que nous reprendrons le contrôle des dépenses publiques et que nous lutterons contre l’inflation.

Enfin, il faut stimuler davantage l’économie. En plus de promouvoir des projets énergétiques, comme GNL Québec, et d’améliorer la mobilité de la main-d’œuvre, nous devons repenser notre stratégie industrielle et soutenir l’innovation.

Il faut donner aux chercheurs et aux entreprises canadiennes beaucoup plus de moyens de créer, de proposer et de commercialiser des idées qui permettront d’accroître la prospérité économique et d’améliorer notre niveau de vie.

Il faut aussi introduire davantage de compétitivité entre les entreprises et les fournisseurs de services.

J’ai l’expérience et la maturité pour réaliser de tels objectifs. J’ai déjà équilibré les finances publiques d’un gouvernement tout en améliorant la qualité des programmes et les services.

En un mot, j’ai un plan économique qui permettra de remettre le Canada sur la bonne voie.

Mon plan permettra aux conservateurs d’être une alternative nationale aux libéraux de Justin Trudeau, de remporter les prochaines élections fédérales et, surtout, de retrouver le chemin de l’unité et de la prospérité.

Jean Charest, ex-premier ministre du Québec, candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada