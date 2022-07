Tour CIBC Charles-Bruneau: pédaler pour Étienne...

Sa mère Nathalie l’avoue froidement : Étienne Lusignan, 16 ans, «en a bavé un coup» dans la dernière année.

Aux prises avec un lymphome hodgkinien, le jeune homme a appris la récidive de son cancer, en septembre 2021. Une greffe de cellules souches a inévitablement suivi au service d'hématologie-oncologie du CHU Sainte-Justine, puis il y a eu de multiples traitements au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS).

Pendant que le porte-parole Paul Doucet porte fièrement le maracon d'Etienne cette semaine (voir photo), c'est au tour de Nathalie Côté, la maman, de gérer son niveau d’énergie alors que son fils lui a lancé le défi de participer au parcours de 300 kilomètres du Tour CIBC Charles-Bruneau, entre Sherbrooke et Boucherville, jeudi et vendredi. Dre Josée Brossard enfourchera également son vélo pour la cause, tout comme Dre Stéphanie Berry.

«Je n’ai pas été capable de dire non, indique la maman. Je tiens ma parole, même si mon entraînement a été bref cet hiver.»

«Le Tour Charles-Bruneau est important pour moi, c’est ce qui permet d’amasser des sous pour la recherche et de sauver des vies, vient pour sa part noter Etienne, qui occupe le rôle d’enfant-héros pour le parcours de Sherbrooke. Il ne faut pas lâcher et persévérer, comme c’est le cas pour les enfants malades.»

Inspiré par Maxence Parrot

Partis de Matane dimanche, les cyclistes effectuant le parcours complet de 1000 kilomètres en six jours ont de quoi s’inspirer, tout comme ceux ayant opté pour les différents défis de quatre, deux et une journée.

«Quand on pense aux jeunes, et à mon fils dans mon cas, c’est ça qui nous aide à rouler, surtout à Sherbrooke où il y a de la côte, convient Nathalie Côté. On compte aussi sur l’effet de groupe dans un tel défi, c’est encourageant.»

Dans le cas d’Étienne, qui est originaire de Bromont, il avoue avoir puisé son inspiration d’une toute autre façon dans la dernière année. L’athlète olympique Maxence Parrot, médaillé d’or en slopestyle et médaillé de bronze à l’épreuve du Big Air aux Jeux de Pékin après avoir combattu un lymphome hodgkinien, est devenu un modèle.

«Après ma greffe, j’avais comme objectif d’aller faire de la planche à neige et j’ai été en mesure d’en faire une journée après ma sortie de l’hôpital, raconte fièrement le jeune homme. J’étais content, ça faisait du bien d’être sur la montagne.»

Ne jamais lâcher, persévérer...

Le grand public peut manifester son appui envers les enfants atteints de cancer en encourageant les cyclistes à l’aide d’un don. Il suffit de visiter le https://www.tourccb.ca/faire-un-don/.