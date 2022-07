Une clinique mobile pour les 65 ans et plus sans médecin de famille

Une nouvelle clinique mobile sera mise en branle dès lundi sur le territoire du CISS de la Montérégie-Centre pour répondre aux besoins de santé mineurs aux plus de 65 ans et plus sans médecin de famille.

L’autocaravane, lancée en collaboration avec Ambules Demers et la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville, est dotée d’équipements médicaux avec deux salles de consultation, un élévateur pour fauteuils roulants et une aire d’attente extérieure.

La clinique mobilisera une équipe composée de personnel infirmier de soutien à domicile et d’ambulanciers paramédicaux, alors qu’un médecin de garde assurera au besoin un accompagnement à distance.

L’autocaravane sillonnera les municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu, Carignan, Chambly, Lacolle et Saint-Césaire, durant la semaine de 8 h à 16 h, mais les consultations ne seront disponibles que sur rendez-vous, via le portail Clic Santé.

L’initiative de l’autocaravane vient en complément au Guichet d’accès en première ligne (GAP), un service destiné aux personnes sans médecin de famille et inscrites sur la liste d’attente du guichet d’accès.

«Les services offerts dans la nouvelle Clinique mobile [...] nous permettent de faire de la prévention auprès de certaines clientèles dont l'état de santé s'avère plus à risque», a indiqué Richard Deschamps, président-directeur général, CISSS de la Montérégie-Centre.

«Ce projet de clinique mobile est une occasion de plus de démontrer que l'expertise de nos équipes de paramédics peut réellement contribuer à offrir des soins de proximité», a mentionné Stéphane Demers, PDG d’Ambulances Demers.

«La clinique mobile est pour nous un très bel exemple d'innovation en santé lorsqu'on parle de proximité de soins. Nous sommes fiers de soutenir le projet, avec l'appui de nos précieux donateurs», a ajouté Douglas W. Clarke, président du conseil d'administration, Fondation Santé.