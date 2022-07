Une collecte générale et non sur rendez-vous des rebuts de déménagement, demande la CORPIQ

La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) demande à la Ville de Sherbrooke de réintroduire une collecte systématique et non sur rendez-vous des déchets encombrants dans les jours suivants le premier juillet.

Moins d’une semaine après le premier juillet, la façade de nombreux immeubles à logements de Sherbrooke sont jonchés de meubles, sofas, matelas, et toutes sortes de débris. Depuis 2020, la Ville ne fait plus la collecte systématique, les citoyens doivent prendre un rendez-vous. Quand des locataires laissent leurs rebuts au chemin sans aviser la Ville, ça devient la responsabilité du propriétaire.

«C’est un enjeu soulevé par plusieurs de nos membres à Sherbrooke depuis trois ans», indique le directeur des affaires publiques de la CORPIQ, Marc-André Plante. «Les propriétaires suggèrent à la Ville de réintroduire une collecte dans les rues des quartiers majoritairement composés d’immeubles locatifs à la suite de la période des déménagements. Pour les nouveaux locataires et le voisinage, ce serait plus agréable que de voir des rebuts pendant des semaines.»

La mairesse Évelyne Beaudin juge que la nouvelle façon de faire fonctionne bien : «Et il faut aussi se rappeler qu’on avait abandonné la collecte systématique parce qu’on ne trouvait pas de fournisseur pour le faire, et on peut penser qu’avec la pénurie de main-d’œuvre actuelle se serait la même chose aujourd’hui.»

Les citoyens sont invités à planifier une collecte sur le site Web de la Ville de Sherbrooke ou en composant le 819-823-8000. «C’est très efficace et rapide, note le chef de la division voirie, Carlo Cazzaro. Le délai est au plus cinq à sept jours entre le jour entre la prise de rendez-vous et la collecte.»