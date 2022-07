Une première femme nommée présidente d'une équipe de la NFL

Les Raiders de Las Vegas ont écrit une page d’histoire, jeudi, eux qui ont nommé Sandra Douglass Morgan au poste de présidente. Elle devient ainsi la première femme noire de l’histoire à occuper ces fonctions pour une équipe de la NFL.

• À lire aussi: Manon Rhéaume embauchée par les Kings

«C’est tout un honneur de pouvoir me joindre aux Raiders durant l’un des moments les plus importants de leur histoire, a exprimé la nouvelle présidente, par voie de communiqué. L’arrivée de cette équipe à Las Vegas a créé une nouvelle énergie et plusieurs opportunités dont nous n’aurions jamais pu rêver. J’ai hâte de pouvoir transmettre le désir d’excellence et d’intégrité vu sur le terrain au travers du reste de l’organisation.»

Bien que très peu connue dans le monde du football, Morgan l’est dans le Nevada, où elle a œuvré comme avocate, en plus d’avoir été membre du conseil du «Nevada Gaming Control Board», qui s’occupe de la réglementation des maisons de jeux de cet État, entre 2019 et 2021.

AFP

«Je suis excité de savoir que Sandra ait accepté de rejoindre la famille des Raiders, a lancé le propriétaire de l’équipe, Mark Davis. Son expérience, son intégrité et sa passion pour notre communauté seront inestimables pour notre organisation. Du moment que j’ai rencontré Sandra, je savais qu’elle était une force sur qui compter. Nous sommes très chanceux de l’avoir aux commandes.»

Morgan aura, entre autres, la mission de redorer le blason des Raiders, d’abord entaché par le scandale des courriels dans lequel était impliqué leur entraîneur-chef de l’époque, Jon Gruden, lui qui a été congédié pour cette raison. De plus, le remplaçant de Gruden, Mike Mayock, a lui aussi été remercié, au mois de janvier.

AFP

Dans les hautes sphères de l’équipe, l’ancien président Marc Badain avait quitté son poste en juillet 2021, alors que son successeur, Dan Ventrelle, a été congédié au mois de mai. Ces deux hommes ne représentent d’ailleurs qu’une partie des nombreux départs qui ont eu lieu au sein de cette organisation dans la dernière année.