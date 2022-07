Visites suspendues dans les hôpitaux de la Gaspésie

Face à la montée des cas de COVID-19, les autorités de la santé en Gaspésie ont mis en place des mesures préventives en suspendant les visites dans les hôpitaux de la région.

«Le CISSS de la Gaspésie tient à informer la population que les visites dans les hôpitaux de Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé, Chandler et Maria sont dorénavant suspendues», peut-on lire dans un communiqué, jeudi.

Une décision qui été prise par mesure préventive, notamment en raison de la flambée des cas observée au Québec et particulièrement chez la population gaspésienne.

La direction envisage de conserver cette mesure pour au moins quelques semaines, avant de réévaluer la situation.

L’éclosion à l’hôpital de Maria a motivé le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) à imposer cette restriction.

«C’est un facteur qui a fortement contribué à cette décision. On veut éviter une situation comme celle-là ailleurs en région. On ne veut pas que ça prenne de l’ampleur», a soutenu l’adjoint à la présidente-directrice générale et relations médias du CISSS Gaspésie, Lou Landry.

Selon les plus récentes données, ce sont 53 employés qui ont été retirés de leur milieu de travail.

«Ça met une grande pression sur le personnel de la santé, particulièrement dans les hôpitaux où on recense des éclosions», a expliqué M. Landry.

Seuls les proches aidants auront un accès limité aux établissements. «Ce sera un proche aidant à la fois sur un maximum de deux proches aidants par 24 heures», a-t-il été indiqué.

Le Bas-Saint-Laurent sur un pied d’alerte

Malgré une augmentation des cas de COVID-19, la situation du Bas-Saint-Laurent n'exige pas des interdictions de visites, mais la situation reste préoccupante.

Le CISSS de la région incite à la prudence au cours des prochaines semaines puisque la possibilité d’interdire les visites n’est pas exclue.

Les autorités de la Santé publique surveillent de près la situation. Plusieurs éclosions sont dénombrées dans la région, entre autres dans les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et les hôpitaux.

En date de jeudi, 172 employés sont retirés du CISSS Bas-Saint-Laurent en raison de la COVID-19.