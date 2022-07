Accident de VTT: un homme et une fillette luttent toujours pour leur vie

L’état de santé de l’homme et la fillette impliqués dans un accident de VTT jeudi soir à Stoneham-et-Tewkesbury fait toujours craindre pour leur vie.

«On parle toujours de blessures importantes et on craint toujours pour leur vie. Selon les premières informations recueillies, les deux victimes n’auraient pas porté de casque lors de l’événement», a fait part la sergente Hélène Saint-Pierre, porte-parole à la Sûreté du Québec.

Photo Agence QMI, MARCEL TREMBLAY

Rappelons qu’un homme dans la quarantaine et une fillette de moins de 10 ans luttent pour leur vie après avoir percuté un arbre en VTT sur un terrain privé à Stoneham-et-Tewkesbury.

Photo Agence QMI, MARCEL TREMBLAY

L’incident est survenu vers 18 h, jeudi. Les policiers de la MRC Jacques-Cartier ont été appelés sur la route 371 pour une collision entre un VTT et un arbre.

Photo Agence QMI, MARCEL TREMBLAY

L’homme et la jeune fille ont été transportés au centre hospitalier pour soigner des blessures graves.

Photo Agence QMI, MARCEL TREMBLAY

Un reconstitutionniste et un enquêteur devaient se rendre sur place pour déterminer les causes et circonstances de l’accident.

– Avec la collaboration de Louis Deschênes