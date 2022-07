Avec la démission de Boris Johnson, Paris espère un «nouveau départ» avec Londres

La ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna a espéré «un nouveau départ dans les relations franco-britanniques», après la démission de Boris Johnson qui ouvre la voie à l'arrivée d'un nouveau Premier ministre.

Les deux pays ont vu les sujets de dispute se multiplier pendant le mandat de Boris Johnson, des négociations sur la mise en œuvre du Brexit à la gestion de la pêche, en passant par l'affaire des sous-marins australiens, ou l'immigration illégale.

«Il appartient aux Britanniques de choisir leur gouvernement et leur premier ministre, et ça se passe d'abord au sein du parti conservateur», a noté la ministre, ancienne ambassadrice de France à Londres.

Mais «j'exprime le vœu qu'un changement de premier ministre nous permette d'espérer un nouveau départ dans les relations franco-britanniques», a-t-elle déclaré dans une interview à l'AFP.

Entre Paris et Londres, les relations sont «bonnes» mais «ont un potentiel d'amélioration qui reste considérable», a-t-elle noté.

Même si sur les questions de défense et de sécurité et les grandes crises comme l'Ukraine «on est très proche», «la façon dont le gouvernement de Boris Johnson a eu de rejouer le Brexit après le Brexit a empêché que nos deux pays aient un niveau de coopération et de confiance à la hauteur de leurs responsabilités dans le monde», a-t-elle déploré.

«J'espère que ce potentiel va pouvoir être exploité. C'est possible et c'est nécessaire».