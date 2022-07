Comiccon de Montréal 2022 : voici pourquoi ces geeks aiment le cosplay

Trois ans après le dernier Comiccon de Montréal, les geeks peuvent enfin renouer avec cet événement qui réunit les passionnés de l’univers fantastique, tout le week-end au Palais des congrès. La tradition veut que les fans les plus dévoués s’y rendent déguisés en leur personnage préféré. Pourquoi? On a posé la question à des amateurs.

L’esprit de communauté

Alain Purney est surtout excité de passer le week-end avec des gens de la communauté après ce long délai imposé par la pandémie de COVID-19.

Photo Courtoisie

«Ce pour quoi j’ai le plus hâte, ce ne sont pas les invités, mais le fait d’être en costume avec mes amis», lance l’homme de 32 ans qui s'est déplacé depuis Ottawa. Ce samedi, il sera présent à la mascarade, un concours de costumes pour les participants de l’évènement, afin de donner des conseils à ceux qui débutent.

Appelé cosplay, la création de costumes et l’incarnation de personnages de fantaisie sont devenu un art qui attire les foules à travers le monde.

«Ça m’a vraiment manqué. Il y a eu d’autres conventions, comme à Toronto, mais Montréal c’est ma ville, celle où j’ai grandi», indique Érika, qui fait du cosplay depuis 2017.

Malgré tout, elle a pu tisser des liens forts dans les dernières années avec les membres de la communauté montréalaise grâce aux réseaux sociaux, notamment sur Instagram et TikTok, affirme-t-elle.

La jeune femme de 24 ans se réjouit à l’idée de revoir des amis qu’elle s’est fait au travers de ses années dans l’univers du cosplay. C’est d’ailleurs ce qui la rend la plus fébrile pour cette nouvelle édition du Comiccon.

Photo Courtoisie

Devenir ses personnages préférés

La cosplayer Valérie Morel se déguisera en Jinx, du jeu vidéo League of Legends, costume qui lui a demandé six mois de travail. Elle adore se transformer.

«Être capable de me transformer en mes personnages préférés et de prendre des photos avec les fans», précise-t-elle en parlant de son engouement pour le Comiccon.

Érika, une éternelle geek, aime créer des costumes de personnages qui l’ont touchée et inspirée. Dimanche, celle qui est bachelière en design théâtral et sept autres femmes se déguiseront en des personnages de la série de livres Winx Club afin de faire un clin d’œil à leur enfance.

Photo Courtoisie

Vendredi, elle incarnera le personnage de la super-héroïne Wanda de la série Wanda Vision. Le jour suivant, elle portera son costume de la Reine Dagmar de la série Disenchantment.

Laisser aller sa créativité

Alain Purney aime particulièrement le défi que représente la création de costumes, mais aussi voir les réactions des autres lorsqu’il se déguise en un personnage d’une série ou d’un jeu qui est aimée.

Photo Courtoisie

Cette année, il a créé trois différents costumes pour son retour au Comiccon. Vendredi et dimanche, il sera respectivement Maximilien et Brigitte du jeu vidéo Overwatch. Samedi, il sera Charlie de la bande dessinée Où est Charlie, un déguisement plus simple afin d’aider aisément les autres en coulisse de la mascarade.

Photo Courtoisie

Christ Paquette, qui a été initiée à l’univers des cosplays à l’école secondaire, abonde dans le même sens. «J’aime pouvoir créer de A à Z les différentes parties d’un costume d’un personnage en utilisant des techniques variées . », dit la Montréalaise de 27 ans. Elle aime afficher ses propres couleurs au travers d’un personnage qu’elle affectionne.

Photo Courtoisie

Le roleplay, c’est-à-dire l’interprétation du personnage, est une autre partie du cosplay qui plait à Christ. Selon elle, c’est un moyen de «donner vie» à leur travail. Cette année, elle se rendra au Comiccon avec deux versions de cosplays du personnage Loki de Marvel.

À compter d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche, le Comiccon de Montréal réunit notamment des vedettes de la série de Netflix Stranger Things, l’acteur Malcom McDowell (Orange Mécanique), Matthew Lexis et Bonnie Wright (Harry Potter) et Clive Standen (Vikings).