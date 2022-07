Hausse de l'achalandage dans les cliniques de vaccination

Les cliniques de vaccination sont particulièrement occupées après la hausse des hospitalisations en lien avec la COVID-19.

À la clinique de vaccination de Chicoutimi, par exemple, l'achalandage était régulier, sans être abondant, dans la journée de vendredi.

L'administration régionale de la Santé a constaté une hausse de la fréquentation depuis une dizaine de jours. En moyenne, ce sont 250 à 300 doses qui sont administrées quotidiennement dans l'ensemble des six cliniques du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«J'ai pris mon rendez-vous hier, a confié à TVA Nouvelles un homme de 68 ans, vendredi. Comme je suis plus à risque, je ne voulais pas prendre de chance!»

Les Québécois n'ont rien manqué de ce qu'a affirmé le Dr Luc Boileau lors du point de presse de jeudi. Au Québec, c'est déjà le début d'une septième vague.

«Je ne veux pas attraper la COVID durant l'été», a expliqué une dame qui a reçu vendredi sa 4e dose de vaccin.

«Les gens ne font pas toujours attention. On pourrait avoir besoin d'une 5e dose, même», a ajouté son conjoint.

Même si la direction régionale s'attend à une augmentation de la demande de vaccination au cours des prochaines semaines, pas question pour l'instant de déployer de nouvelles cliniques mobiles.

Les autorités rappellent à la population que la 4e dose n'est pas nécessaire pour les moins de 60 ans pour le moment. Toutefois, en ce qui concerne les 60 ans et plus, il est conseillé de prendre rendez-vous dans une clinique de vaccination si le dernier vaccin remonte à plus de trois mois.