Kirby Dach est prêt pour un nouveau départ

Les Blackhawks fondaient beaucoup d’espoir lorsqu’ils ont sélectionné Kirby Dach au troisième rang du repêchage de 2019. À peine trois ans plus tard, et malgré ses 21 ans, ils ont déterminé que l’Albertain ne ferait pas partie de leur reconstruction.

«Il y a toujours des rumeurs à gauche et à droite, mais je ne m’y attendais pas vraiment. Ce fut un peu un choc», a-t-il admis, au lendemain de la transaction, lors d’une vidéoconférence.

Malgré la surprise, le principal intéressé a reconnu que son court passage dans la Ville des vents a été ponctué de hauts et de bas. Ce qui a peut-être incité l’état-major des Hawks à couper les ponts avec lui.

À sa défense, il faut rappeler que Dach a subi une sévère blessure à un poignet lors du Championnat mondial junior de 2021. Capitaine de la formation canadienne, le joueur de centre avait même dû subir une intervention chirurgicale.

À sa première saison complète depuis le retour de cette blessure, le colosse de 6 pieds, 4 pouces et 197 livres a récolté 26 points, dont neuf buts, en 70 rencontres.

La réputation de St-Louis

Pour lui, ce passage chez le Canadien constitue une occasion de repartir à neuf.

«Ce sera bon pour moi d’obtenir ce nouveau départ. Je sais que je peux être offensif, intelligent avec la rondelle et faire les jeux, mais je veux également être ce joueur de centre fiable qui joue dans les deux sens de la patinoire, qui amène une présence lourde au centre et qui est capable de patiner.»

Dach est persuadé que le Canadien est l’organisation parfaite pour lui permettre de développer ces qualités. Sans même qu’on lui demande pourquoi, il souligne la présence de Martin St-Louis.

«J’ai parlé à quelques-uns des joueurs. Ils adorent Martin. Je crois que je vais bien m’entendre avec lui et qu’il va m’aider à m’améliorer et à devenir un joueur dominant», a-t-il indiqué.

«Martin est respecté à travers la ligue. Je suis excité d’avoir l’occasion de jouer pour lui», a-t-il ajouté.

Confiant en l’avenir

À l’image des Blackhawks, le Canadien est en période de reconstruction. Pour cette raison, on ne doit pas s’attendre à voir l’équipe aspirer aux grands honneurs avant quelques années.

Néanmoins, il semble régner, au sein du groupe de joueurs, une atmosphère positive. Comme si on faisait confiance à l’avenir et, surtout, aux dirigeants de l’équipe.

C’est ce que semble avoir ressenti Dach en échangeant avec quelques-uns de ces nouveaux coéquipiers.

«Avec l’équipe de direction, le groupe d’entraîneurs et les nombreux jeunes joueurs qui font partie de cette organisation, le Canadien est sur la bonne voie. J’ai hâte au mois de septembre», a-t-il lancé.

Une équipe unie

Au moment où il a porté les couleurs du Canada, Dach avait, parmi ses coéquipiers, Ryan Suzuki (le frère de Nick), Justin Barron et Kaiden Guhle.

D’ailleurs, Kent Hughes a mentionné, jeudi soir, avoir contacté Barron pour en savoir un peu plus sur l’attaquant qu’il s’apprêtait à acquérir.

«Je n’ai pas encore parlé avec Justin. Par contre, je m’entraîne avec Kaiden depuis quatre ou cinq ans. On est de bons amis. Quand on a appris la nouvelle, on se textait en même temps. C’était un moment cool, a-t-il raconté le sourire aux lèvres. D’autres gars m’ont texté également. C’est le fun de recevoir ces mots de bienvenue. C’est comme si je faisais déjà partie de l’équipe. Ça me fait que le groupe semble uni.»

Ça ne remplace pas le talent ni l’expérience, mais c’est déjà un premier bon ingrédient pour connaître du succès.