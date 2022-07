La vaccination en demande à Québec

La hausse des cas de COVID-19 et l’appel du ministre de la Santé Christian Dubé, qui invitait un peu plus tôt cette semaine la population à aller chercher une dose de rappel, créent un fort achalandage dans les cliniques de vaccination de Québec.

Dans la province, ce sont plus de 27 800 rendez-vous pour une 4e dose de vaccin qui ont été pris seulement jeudi.

À Québec, l’offre de vaccination sans-rendez-vous a grandement diminué. Vendredi, seule la clinique des Galeries de la capitale offre le service, de 15h à 20h, ce qui pousse les gens à se tourner vers les pharmacies.

À la pharmacie Jean Coutu Claude Lachance, sur la 1re Avenue, à Québec, au cours des derniers jours on est passé d’un ou deux rendez-vous par semaine à une soixantaine de rendez-vous par jour.

«Les gens ont moins accès aux doses que lors des campagnes de vaccination passées. Donc je pense qu’on a un achalandage marqué pour ça. Les gens veulent l’avoir le plus rapidement possible, ils ne veulent pas attendre plusieurs semaines pour avoir un rendez-vous», explique la cheffe pharmacienne Catherine Dussault.

Au Québec, 10 872 doses ont été administrées, jeudi. 8660 étaient des 4e doses. De nombreux rendez-vous demeurent disponibles au cours des prochaines semaines.

Le Vaccin-O-Bus toujours en service

Une autre option qui s’offre aux gens qui désirent obtenir une dose supplémentaire de vaccin est le Vaccin-o-Bus.

Les gens rencontrés vendredi matin sur la Terrasse Dufferin, où le véhicule sera stationné de 10h à 16h, étaient très heureux de pouvoir profiter de ce service.

«Depuis quelques jours on nous parle d’augmentation des cas de COVID-19 et on n’avait pas pris la 4e dose, on attendait l’automne, mais là on a dit ça presse», dit une dame.

«La semaine prochaine je pars en Europe et c’est pareil là-bas, si on n’a pas nos vaccins à jour on ne peut pas entrer sur le territoire», explique un homme.

Vous pouvez consulter le site du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour connaître les lieux et les horaires de la vaccination à Québec.