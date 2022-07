L'assassinat d'Abe est une «tragédie pour le Japon», déplore Biden

L'assassinat de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe est une «tragédie pour le Japon et tous ceux qui l'ont connu», a déploré vendredi Joe Biden.

Le président américain, se disant «stupéfait, choqué et profondément attristé» par la nouvelle, a rendu hommage dans un communiqué à un homme qui avait «dédié sa vie» au service du peuple japonais.

Shinzo Abe est décédé vendredi à l'hôpital des suites de l'attaque par balles dont il a été victime en pleine réunion électorale.

«La violence par arme à feu marque toujours profondément les populations qui en sont victimes», a-t-il déclaré, alors que l'Amérique est régulièrement endeuillée par des tueries.

«Les États-Unis se tiennent au côté du Japon en ce moment de deuil.»

De son côté l'ancien président démocrate Barack Obama s'est dit «choqué et attristé» par l'assassinat de son «ami et partenaire de longue date». Shinzo Abe «s'est dédié à la fois au pays qu'il servait et à l'extraordinaire alliance entre les États-Unis et le Japon», a ajouté M. Obama.

Son successeur, le républicain Donald Trump, a regretté une «très mauvaise nouvelle pour le monde».

Shinzo Abe était un «rassembleur comme nul autre, mais, par-dessus tout, c'était un homme qui aimait et chérissait son magnifique pays, le Japon», a-t-il ajouté. «Il n'y en aura jamais un autre comme lui!»