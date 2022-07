Le marché immobilier toujours très actif au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Si le marché immobilier semble s'être stabilisé dans la métropole, c'est tout le contraire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où le marché est encore très actif et la stabilité n’est toujours pas à l’horizon malgré l’inflation et la hausse des taux d’intérêt.

Les acheteurs sont toujours au rendez-vous, particulièrement pour les résidences en bordure des cours d’eau et en villégiature qui ont vraiment la cote au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«J’ai inscrit une propriété vendredi dernier. J’ai eu 20 visites durant le week-end et je me suis ramassé lundi avec sept offres d’achat», a mentionné Pier-Olivier Simard, courtier immobilier pour Via Capitale.

Ce dernier constate d’ailleurs, à sa grande surprise, une hausse fulgurante des nouvelles résidences inscrites sur le marché depuis juin.

«On parle d’une augmentation de 33% de nouvelles propriétés sur le marché au niveau du mois de juin. C’est plus de 250 maisons qui ont été inscrites durant le mois de juin cette année versus 190 l’année passée environ», a-t-il poursuivi.

On constate cependant un léger recul d’environ 8% au niveau des ventes cette année. C’est toutefois nettement différent de l’an dernier à pareille date, alors qu’elles étaient plutôt en baisse de 28%.Les acheteurs sont toujours au rendez-vous, mais avec les hausses des taux d’intérêt à venir, ils sont un peu plus prudents.

«C’est certain que ça fait peur un peu quand tu es un acheteur et que tu entends qu’il y a des hausses qui sont à prévoir. Cependant, après avoir parlé avec des démarcheurs hypothécaires, j’ai été quand même surpris d’apprendre que le taux fixe n’a pas vraiment été très populaire dans les dernières semaines et les derniers mois. Alors les gens continuent de pencher vers des taux variables».

Les taux ont d’ailleurs subi des augmentations dernièrement. Le taux fixe sur cinq ans est actuellement de 4,89 et le taux variable, à 3,15.

Hausse du taux directeur attendue

Considérant que la Banque du Canada devrait relever le taux directeur de 75 points le 13 juillet prochain, certains propriétaires s’inquiètent sur leur capacité de payer leur résidence à plus long terme.

Pour les propriétaires de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Simard se veut toutefois optimiste.

«C’est certain que les gens dans les grandes régions qui sont allés au maximum de leurs préqualifications bancaires, ça me fait un peu plus peur. Par contre, au niveau régional, je ne suis pas vraiment très craintif à ce niveau-là», dit-il.

Même si une hausse des taux est prévue à compter de la semaine prochaine, la tendance serait plutôt vers la baisse au cours des prochains mois.