Le retour de la compétition canine à Rimouski

Près de 200 chiens venus de partout en Amérique du Nord défileront cette fin de semaine lors du grand retour de la compétition canine à Rimouski, après deux ans d'absence.

La compétition attend entre autres des participants venus de la Nouvelle-Écosse et des États-Unis.

Les amateurs sont invités à assister au concours, une occasion parfaite pour peaufiner ses connaissances sur les différentes races de chien. D'ailleurs, près de 200 chiens d'une cinquantaine de races différentes sont attendus lors de l'événement, au grand bonheur des participants qui avaient hâte au retour de la compétition.

«Ça me permet de décrocher du travail et de faire du social. En plus, ça me permet de voir plusieurs races de chiens», s'est ravie l'une des participantes.

Pour gagner cette compétition, son chien devra amasser le plus de points possible en participantes aux épreuves.

«Si tu veux gagner un concours de beauté, il faut que ton chien soit en bonne condition physique et mentale. Ça représente beaucoup d'investissement», a expliqué Michèle Gauvin, présidente du Club canin du Bas-Saint-Laurent, qui organise la compétition à Rimouski.

«On invite les gens à venir assister aux épreuves, mais surtout à poser des questions», a-t-elle ajouté.

Des kiosques d'informations ainsi que plusieurs entreprises seront présents sur les lieux jusqu'à dimanche.