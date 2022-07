Montréal lance sa saison artistique

Le Conseil des arts de Montréal (CAM) en tournée a repris du service dans les arrondissements montréalais et dans les villes liées, proposant plus de 80 projets artistiques à travers l’île.

En tout, ce sont 481 représentations de 81 projets artistiques qui vont s’animer cette année dans les Maisons de la culture, salles de spectacles, bibliothèques, églises, ainsi que les marchés, ruelles et parcs. De cette façon, le Conseil veut rencontrer de nouveaux publics et rendre l’art accessible.

Arts du cirque, arts de rue, arts numériques, arts visuels, cinéma, danse, littérature, musique, théâtre et pratiques artistiques non disciplinaires sont prévus pour la saison culturelle allant jusqu’au 30 juin 2023.

C’est 1 914 000 $ qui a été octroyé par le CAM aux 52 organismes artistiques et 23 collectifs (ou artistes en arts visuels) participants.

Ces derniers ont été sélectionnés sur la base d’un appel à candidatures lancé en février dernier pour la programmation 2022-2023 et sur la base de leur créativité, leur professionnalisme et leur innovation. Un second appel à candidatures sera lancé le 15 septembre prochain pour la programmation 2023-2424.

Les Maisons de la culture de Montréal et l’Association des diffuseurs culturels de l’île de Montréal (ADICÎM) sont partenaire du CAM dans ce projet.