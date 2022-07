Panne majeure chez Rogers: «pas une cyberattaque», selon un expert

L’expert en cybersécurité, Jacques Sauvé, ne croit pas qu’une cyberattaque est à l’origine de la panne majeure qui touche le réseau cellulaire et Internet de la compagnie Rogers.

«Je pense plutôt que c’est soit un bris d’équipement, une mauvaise configuration ou une erreur humaine», affirme-t-il.

Il déplore cependant le silence du géant des télécommunications dans le dossier. L’expert croit que la compagnie, mais qu’aussi le gouvernement, auront un post mortem à faire.

«... Au niveau du gouvernement fédéral, le CRTC dire est-ce qu’on est peut-être trop dépendants de trois joueurs principaux, qui sont Rogers, Bell et Telus? On se retrouve une journée comme aujourd’hui avec quelque chose de majeure et le quart du trafic Internet canadien est à terre», dit M. Sauvé.

La crise aura des conséquences pour Rogers, mais engendrera aussi des pertes financières importantes pour de nombreux commerçants puisque le paiement Interac était hors service.

Voyez son entrevue complète dans la vidéo ci-dessus...