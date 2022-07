Patrick Brown était au courant du financement illégal, selon une ancienne organisatrice

Une ancienne organisatrice pour la campagne à la chefferie du Parti conservateur de Patrick Brown, maintenant disqualifié, a soutenu que le candidat était au courant qu’une société la payait pour son travail, une situation jugée illégale selon les lois électorales.

• À lire aussi: Disqualification de Patrick Brown: le chemin rétrécit encore pour Jean Charest

• À lire aussi: Patrick Brown fait appel de sa disqualification

• À lire aussi: Le candidat à la chefferie du PCC Patrick Brown exclu de la course au leadership

Debra Jodoin a accepté de se joindre à la campagne du maire de Brampton en avril dernier à la demande de ce dernier, a-t-elle expliqué dans une déclaration rendue publique jeudi soir.«M. Brown m'a dit qu'il était permis que je sois employée par une entreprise en tant que consultante, puis que cette entreprise me fasse travailler bénévolement pour la campagne», a-t-elle expliqué.

«Il m'a mis en relation par SMS avec un tiers dans ce but. Je lui faisais confiance, mais au fil du temps, je me suis de plus en plus inquiétée de cet arrangement et j'ai soupçonné que ce n'était pas correct», a ajouté la dénonciatrice.

Elle aurait alors demandé directement à Patrick Brown que ses dépenses soient payées par la campagne. Se disant surpris que les dépenses n’aient pas été couvertes, le candidat a assuré qu’il était «sur le coup».

Selon Mme Jodoin, une société l’aurait remboursée peu de temps après.

«Par l'intermédiaire de son avocat, Mme Jodoin a fait part de ses préoccupations au Parti conservateur», a déclaré l'avocat de Mme Jodoin, Jason Beitchman, du cabinet Loopstra Nixon.

«C'est à sa demande que le Parti a fait des efforts pour garder l'identité de Mme Jodoin confidentielle. Elle est une simple citoyenne, pas une personnalité publique ou politique, et a de nombreux amis et collègues dans toutes les campagnes. Elle ne souhaitait pas se retrouver au milieu d'une question politique.»

Rappelons que le maire de Brampton a été exclu mardi soir de la course à la chefferie par le Comité organisateur de l’élection du chef (COEC) pour «de sérieuses allégations d’actes répréhensibles [...] qui semblent violer les règles régissant les dispositions financières de la Loi électorale du Canada».

Il est maintenant su que Mme Jodoin est la personne derrière ces allégations.

Aussitôt la décision du parti annoncée, M. Brown s’est défendu sur différentes tribunes en affirmant qu’il s’agissait d’un coup monté du clan de Pierre Poilievre, qui aurait la sympathie du COEC.

Le Parti conservateur du Canada n’avait pas donné plus de détails concernant cette décision, précisant seulement qu’il était question d’irrégularités financières.

En milieu de journée vendredi, M. Brown, toujours maire de Brampton, a publié une photo de lui lors d’un événement communautaire dans sa ville.

Alors que des élections municipales sont prévues au mois d’octobre et maintenant qu’il est exclu de la course, Patrick Brown pourrait être tenté par la perspective de reprendre les rênes de cette ville, en banlieue de Toronto.

Le pari n’est pas gagné d’avance, car cinq conseillers municipaux ont publié une déclaration dévastatrice, mercredi, dans laquelle ils l’accusent de s’être servi de la mairie de Brampton comme tremplin pour faire le saut en politique fédérale.