Rishi Sunak, ex-ministre des Finances, candidat pour succéder à Johnson au Royaume-Uni

L'ancien ministre britannique des Finances Rishi Sunak a annoncé vendredi sa candidature pour succéder à Boris Johnson à la tête du parti conservateur et donc à la tête du gouvernement.

«Je me présente pour être le prochain chef du Parti conservateur et votre Premier ministre. Rétablissons la confiance, reconstruisons l'économie et réunissons le pays», a-t-il déclaré sur Twitter.

Âgé de 42 ans et considéré comme l'un des favoris dans la course, Rishi Sunak avait annoncé mardi sa démission dans la foulée de son homologue de la Santé Sajid Javid après un nouveau scandale.

Leur départ a déclenché une hémorragie d'autres départs de membres plus ou moins hauts placés de l'exécutif qui s'est soldée jeudi par la démission de M. Johnson, lâché par son gouvernement lassé des scandales et de ses mensonges à répétition.