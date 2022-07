Un homme arrêté à Lac-des-Seize-Îles pour trafic de stupéfiants

Un homme âgé d’une quarantaine d’années a été arrêté cette semaine après une perquisition dans une résidence de personnes qui seraient impliquées dans du trafic de stupéfiants à Lac-des-Seize-Îles, dans les Laurentides.

Après une intervention en lien avec une dispute, les policiers ont saisi plus de 50 000 grammes de psilocybine d’une valeur de plus de 540 000 $, plus de 450 grammes de cannabis et divers biens reliés à la production de stupéfiants, a indiqué jeudi la Sûreté du Québec (SQ).

L’opération a été menée entre le 5 et le 7 juillet par le Service des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé, avec l’aide des enquêteurs de la MRC des Pays-d’en-Haut.

L’homme arrêté doit comparaître prochainement au palais de justice de Saint-Jérôme pour des chefs d’accusation de production et de possession de psilocybine en vue du trafic.

Rappelons que tout acte criminel ou événement suspect peut être signalé en tout temps à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, de façon confidentielle, au 1 800 659-4264.